In der Rubrik „Außensicht“ lässt die Kleine Zeitung regelmäßig unterschiedlichste Personen zu allen möglichen Themen Stellung beziehen. Das ist immer abwechslungsreich, meist interessant, manchmal lehrreich und vereinzelt – wie in diesem Fall – ärgerlich: Welche ideologiegetriebene Realitätsbeugung die meinungsstarke Chefin des SPÖ-nahen Momentum-Instituts, Barbara Blaha, in Bezug auf das Unternehmertum vornimmt, geht nicht auf die vielstrapazierte Kuhhaut.