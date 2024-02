Über Autokraten kann man sagen, was man will, eines kann man ihnen nicht nachsagen: Dass sie mit ihren Absichten hinter dem Berg halten. Vor allem die gewählten Volkstribunen verbreitern sich nur zu gerne über ihre Pläne, auch wenn sie mit Grund- und Menschenrechten nicht vereinbar sind. Von Expansionsbestrebungen – man will sich und seinem Volk ja Raum geben - bis zur Kontrolle über Medien und Justiz – alle Münder schweigen still, wenn dein großes Maul es will -: die starken Männer finden schon die passenden starken Worte.