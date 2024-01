Ist Optimismus nicht Pflicht? Wo doch die Menschheit schon weithin verrückt spielt? Dabei versprechen doch die Wissenschaft tolle Fortschritte in die richtige Richtung. Denn schon geht es nicht nur um ein virtuell ewiges Leben, sondern auch um eine erhebliche Verlängerung der realen Lebenszeit. Zunächst zwar nur um ein paar Jahrzehnte, dann vielleicht bis ungefähr 1000 Jahre, um in weiterer Folge auch vor einem ewigen Leben im Fleische nicht zurückzuschrecken. (Wurden doch laut „Genesis“ schon Noah 950 Jahre und seine Vorfahren, die „Patriarchen“, 700 Jahre alt.) US-amerikanische Start Up Unternehmen arbeiten daran! Mit Hunderten Millionen Dollar an Forschungsgeldern!