In einer Demokratie sollte es schwer sein, Politik für kleine und privilegierte Gruppen zu machen und die große Mehrheit dafür zahlen zu lassen. Gänzlich unmöglich sollte es sein, mit so einem Programm in den Wahlkampf zu ziehen. Doch genau das hat ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer mit seinem „Österreich-Plan“ versucht.