Auch die achte Verhandlungsrunde für die 90.000 Beschäftigten der IT-Branche brachte am Freitag kein Ergebnis. Das Angebot der Arbeitgeber von 6,76 Prozent auf die IST-Gehaltssumme liege nach wie vor „deutlich unter der zugrundeliegenden Inflationsrate von 7,75 Prozent“, heißt es heute von der Gewerkschaft.

„Es ist sehr bedauerlich, dass die Arbeitgeber wiederum kein sozial vertretbares und faires Angebot für die Erhöhung IST-Gehälter mit einer Inflationsabgeltung gemacht haben und die Beschäftigten weiter im Regen stehen lassen. Nun werden wir in der kommenden Woche Betriebsversammlungen einberufen, in denen über Warnstreiks abgestimmt wird“, wird die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft GPA, Sandra Steiner, in einer Aussendung zitiert.

Für 15. und 16. Februar wurden weitere Verhandlungsrunden anberaumt. In den meisten anderen Branchen ging es deutlich schneller, zuletzt haben nahezu alle Bereiche mit einem Lohn- und Gehaltsplus von über acht Prozent abgeschlossen.