Der Gründergeist ist in Kärnten trotz der vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten offenbar intakt. Im Vorjahr wurden hierzulande 2266 Firmen gegründet. Das sind um drei Prozent mehr als 2022, wie aus einer Statistik der Wirtschaftskammer hervorgeht. „Gründerinnen und Gründer blicken positiv in die Zukunft“, schließt Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice in der Kärntner Wirtschafskammer, aus diesen Zahlen. „Sie setzen damit ein starkes Zeichen für den Standort.“