Energetica muss nach Großinsolvenz zwei Drittel des Betriebes schließen

Liebenfelser PV-Unternehmen wird nach zweiter Insolvenz in gut zwei Jahren nicht mehr in bisheriger Form fortgeführt. Gericht ordnet Schließung des Großteils des Betriebs an. Masseverwalter spricht von „schlimmer“ Marktlage - und bleibt dennoch optimistisch.