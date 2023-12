94 Mitarbeiter sind, wie berichtet, von der neuerlichen Großinsolvenz des Photovoltaikmodul-Produzenten Energetica aus Liebenfels betroffen. Am Mittwoch informierte die Arbeiterkammer im Zuge einer Betriebsversammlung die Betroffenen über ihre ausstehenden Ansprüche. Um finanzielle Härtefälle zu vermeiden, bietet die AK über die Insolvenz-Soforthilfe ein gebühren-, kosten- und zinsenloses Darlehen als Überbrückungshilfe ausstehender Löhne und Gehälter an. „Derzeit liegen uns Anträge mit einem Gesamtvolumen von über 100.000 Euro vor. Das Geld wird ab morgen ausbezahlt“, kündigt AK-Präsident Günther Goach an.