Italien stellt einen neuen Rekord in Sachen Lebensmittelexporte auf, auch dank seiner Exporte nach Österreich. So erreichten die italienischen Ausfuhren von Nahrungsmitteln im Jahr 2023 einen Rekordwert von 64 Milliarden Euro, was einem Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, geht aus Angaben des Statistikamts Istat am Montag hervor. Italien exportierte nach Österreich Lebensmittel im Wert von 1,94 Milliarden Euro, das sind 12 Prozent mehr als 2022.

Am stärksten exportierte Italien nach Österreich frisches und verarbeitetes Obst und Gemüse, teilte Istat mit. Die Ausfuhren dieser Produkte erreichten ein Hoch von 570 Mio. Euro. Außerdem wurden vor allem Käse, Fleisch und Wurst, Wein und Pasta nach Österreich exportiert.

Infrastrukturprobleme bremsen laut dem Präsidenten des Landwirtschaftsverbands Coldiretti, Ettore Prandini, die italienischen Ausfuhren. „Um den Wachstumstrend bei den Lebensmitteln-Exporten aufrechtzuerhalten, müssen wir die Infrastruktur-Engpässe beheben, die die Verbindungen zwischen dem Süden und dem Norden des Landes, aber auch mit dem Rest der Welt verbessern würden“, erklärte Prandini.