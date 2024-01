22 Euro Euro für eine italienische Jause in Tarvis nahe der belebten Piste des Weltcup-Skigebietes von Tarvis? Klingt nicht sonderlich günstig. Es sei denn, man erwähnt, dass die schmackhafte und reichliche Jause für zwei Personen angerichtet wird. Auch der große Eurospar-Markt gegenüber wird von Österreichern geradezu gestürmt. Das liegt vor allem an am Angebot, das sich von jenem diesseits der Grenze unterscheidet. Mitunter auch an günstigen Angebotspreisen für Prosciutto, Mortadella & Co. Denn anders als in Österreich befindet sich die Inflationsrate in Italien auf Sinkflug.