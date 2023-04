Mit offenen Mündern dürfte so mancher Politikinteressierte in den kommenden beiden Wochen nach Köflach blicken. Denn viele SPÖ-geführte Gemeinden und Ortsparteien versuchen derzeit, im Vorfeld der Wahl um den Bundesparteivorsitz einen Kandidaten oder die Amtsinhaberin für einen Auftritt zu gewinnen. Der Jungen Generation in Köflach könnte nun das Kunststück gelingen, mit Hans Peter Doskozil und Andreas Babler gleich zwei von ihnen nach Köflach zu lotsen. Nur Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner reagierte auf die Anfrage bislang nicht.