In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Versorgungs-Aktion durch den Mosskirchener Betrieb Geflügel-Wild Draxler © KK

Das Corona-Virus verbreitet sich auch in der Weststeiermark, viele Menschen, vor allem ältere, machen sich Sorgen, nicht mehr an Lebensmittel oder Medikamente zu kommen. In Mooskirchen gehen jetzt Gemeindemitarbeiter für die Bürger einkaufen. Bei Bedarf - auch für etwaige Informationen - können Sie sich unter 0676- 84 621 28 00 oder 0676-846 21 27 30 melden.