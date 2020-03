In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Voitsberger Sanitätsreferats-Leiterin Rosemarie Gössler © Simone Rendl

"Ich hoffe, dass sich alle an die Maßnahmen der Regierung halten", richtet die Voitsberger Amtsärztin Rosemarie Gössler einen Appell an alle Weststeirer. Gössler leitet das Sanitätsreferat der Bezirkshauptmannschaft, dort glühen seit Wochen die Leitungen: "Wir sind im Dauereinsatz, haben die Lage aber bisher ganz gut im Griff." Oberste Priorität habe der Schutz der Bürger, deswegen sei das Referat zur Zeit von 7 Uhr in der Früh bis 11 Uhr abends erreichbar. "Dann gehen auch wir schlafen."