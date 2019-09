Seeressort Piberstein Entscheidung für den Bebauungsplan wurde vertagt

Die Diskussionen um das geplante Seeressort am Pibersteiner See geht in die nächste Runde. In der Gemeinderatssitzung Donnerstagabend wurde eine wichtige Entscheidung auf Antrag der SBK vertagt.

Die Diskussion um die Wohnungen am Pibersteiner See gehen in die nächste Runde © Rainer Brinskelle

Wenn der Bürgermeister als erste Amtshandlung bei einer Gemeinderatssitzung einmal Sessel schleppen muss, scheint ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung stehen. Der Sitzungssaal im Köflacher Rathaus war bis auf den letzten (zusätzlich geschaffenen Platz) gefüllt und bereits in der Fragestunde brachte Gemeinderat Simon Grundner (SBK) das Interesse der Zuhörer auf den Punkt. "Es kann nicht sein, dass so ein wesentliches Thema wie der Bebauungsplan für das geplante Seeressort am Pibersteiner See einfach nur als Tagesordnungspunkt bei einer Gemeinderatssitzung abgehandelt wird", so Grundner. In einer flammenden Rede forderte er eine ordentliche Präsentation und ordentliche Information in einem geeigneten Rahmen. Von den Zuhörern gab es Applaus, von der Stadtspitze teilweises Unverständis.