Statt des Wildbretfests wird heuer erstmalig ein Jadd- und Naturerlebnisfest auf der Burg Obervoitsberg veranstaltet. Ab 11 Uhr laden die Jäger am 21. September zu einem abwechslungsreichen Programm.

Beim Wildbretfest (Foto 2017) ließen sich immer viele Besucher kulinarisch verwöhnen © Robert Cescutti

Essen, was der Wald hergibt – das war das Motto des Wildbretfests, das sich in der Vergangenheit auf der Burg Obervoitsberg großer Beliebtheit erfreute und traditionell den Herbst im Bezirk einläutet. Groß gefeiert wird am kommenden Samstag, dem 21. September, auch heuer. „Aber wir wollten den Fokus mehr auf unsere Arbeit und die Natur legen“, erklärt Bezirksjägermeister Johann Hansbauer, der das Fest mit „seinen“ Waidmännern organisiert.