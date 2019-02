Facebook

Knapp 300 Rothirsche leben derzeit im Bezirk Voitsberg © Photohunter

Am 9. März treffen sich die Jäger aus dem Bezirk Voitsberg im Volksheim in Köflach zum heurigen Bezirksjägertag. Dort stehen einige wichtige Themen auf der Agenda, wie Bezirksjägermeister Johann Hansbauer avisiert. Aktuell werden die Abschussquoten überarbeitet. „Beim Rehwild haben wir in den vergangenen Jahren erhöhte Abschussquoten gehabt, um Schäden nach dem Sturmtief Paula hintanzuhalten“, erläutert Hansbauer.

