Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vergangene Woche eröffneten Ernst, Wolfgang und Andreas Diesel die Schloßbergrutsche © Juergen Fuchs

Jetzt hängt es nur noch vom Lieferanten ab. Wenn alle Teile rechtzeitig gefertigt werden können, wird die „Steirarodl“ – die Sommerrodelbahn in der Katastralgemeinde Modriach in Edelschrott – noch im heurigen Sommer eröffnet, spätestens aber im Frühjahr 2020. Stefan Riedler, Pressesprecher der Dieselgruppe, die Initiator des Projekts ist, erklärt: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die Sommerrodelbahn nach längerer Vorlaufzeit nun in trockenen Tüchern ist.“

Wie berichtet gab es bereits 2016 erste Gespräche zwischen den Investoren und Georg Preßler, Bürgermeister der Gemeinde Edelschrott. „Ernst Diesel hat mich damals angerufen und gesagt, dass der Standort, neben zwei weiteren in der Steiermark interessant sei.“ Die Wahl fiel schlussendlich auf Edelschrott, weil die Lage ideal ist. Nur fünf Minuten von der Autobahnabfahrt entfernt ist das Gelände von dieser aus sogar direkt einsehbar.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.