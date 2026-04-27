Glücklicherweise war die Suche nach einem neuen Betreiber für das Rathauscafé Köflach nur von kurzer Dauer. Zwei Monate nach der Schließung nahmen Werner Nussbacher und sein Team am Montag, dem 27. April, den Betrieb wieder auf und eröffneten die Café-Bar „Nussi 2“. Die ersten Gäste nutzten bereits die Gelegenheit, um den zweiten Standort des erfahrenen Gastronomen zu besuchen. Er betreibt seine Eventbar „Da Nussi“ in Voitsberg seit 19 Jahren als Nachtlokal. Das „Nussi 2“ in Köflach wird als Tagescafé geführt und soll mit zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen zusätzlich belebt werden.

Werner Nussbacher und sein Team werden auch beim Stadtfrühstück am 1. Mai geöffnet haben. Außerdem werden sie am 1. und 2. Mai bei der Leistungsschau in Köflach jeweils ab 18 Uhr die Disco im Keller des Volksheims bespielen. Die offizielle Eröffnungsparty des „Nussi 2“ soll dann im Mai stattfinden.

Zur Eröffnung gratulierten seitens der Stadtgemeinde Bürgermeister Helmut Linhart, sein Vize Heimo Ortner, Stadträtin Stefanie Galler, Finanzreferent Reinhard Puffing und Gemeinderat Hansjörg Trutzenberger. Für die WKO Voitsberg wünschten Regionalstellenobmann Peter Sükar und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher Werner Nussbacher und seinem Team viel Erfolg.