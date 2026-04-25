Im Jahr 1966 wurde der Grundstein für eine regionale Messe gelegt. Damals firmierte die Leistungsschau noch unter dem Titel „Bezirksverkaufsmesse“. Dabei handelt es sich laut den Veranstaltern um die erste und älteste Regionalmesse in Österreich. Zahlreiche Persönlichkeiten haben die traditionsreiche Veranstaltung seither geprägt. Dazu zählen die Mitbegründer Peter Hittaller und der inzwischen verstorbene Werner Eisl, der über Jahrzehnte die Leistungsschau verantwortete, sowie Unternehmer und Vorstandsmitglied Stefan Baudendistel. Walter Gaich, der die regionale Messe in den 1990er-Jahren als Obmann prägte, erinnert sich an Zeiten zurück, an denen die Leistungsschau noch neun Tage lang dauerte und ein echtes Großereignis war.

Stars am laufenden Band

Damals sei die Leistungsschau die einzige Gelegenheit gewesen, neue Produkte überhaupt zu Gesicht zu bekommen. „Die Menschen waren den ganzen Tag dort. Das war wirklich etwas Besonderes“, erinnert sich Gaich. Einst zog die weststeirische Messe auch viel an Prominenz an. Die Skisportler Ernst Hinterseer und Hias Leitner präsentierten 1970 die Kristallkugel von Karl Schranz, Radprofis wie Rudi Mitteregger machten der lokalen Messe ebenso die Aufwartung wie Leichtathletin Ilona Gusenbauer.

Seit 14 Jahren verantwortet Georg Reschen aus Rosental an der Kainach als Obmann des Vereins „Leistungsschau Lipizzanerheimat“ die Ausrichtung der Veranstaltung. Der Gründer der Werbeagentur „NOSUN shaping brands“ arbeitet seit Beginn seiner Tätigkeit daran, das Konzept Messe zukunftsfit zu machen. Während große Veranstaltungen wie die Frühlingsmesse in Graz für eine Neuausrichtung pausieren, stellt sich die Frage, inwiefern Messen überhaupt noch zeitgemäß sind? „Wir haben das Glück, dass die Leistungsschau von Besuchern, Ausstellern und den Gemeinden gewünscht ist und unterstützt wird“, freut sich Reschen. Man dürfe aber nicht vergessen, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu bedienen: Die Aussteller wollen neue Kunden gewinnen, die Gäste ein Volksfest mit Kulinarik und Vergnügungspark erleben.

Seit zwölf Jahren ist Georg Reschen Obmann der Leistungsschau Lipizzanerheimat © Rusk

Volles Haus

Ein volles Haus gibt es auch heuer wieder bei der Jubiläumsausgabe der Leistungsschau Lipizzanerheimat mit rund 100 Ausstellern, davon knapp 20, die das erste Mal dabei sind. „Wir sind von den Ständen her komplett voll, mit Mühe haben wir in den letzten Tagen noch zwei Pappaufsteller unterbringen können“, erzählt Reschen schmunzelnd. Auch für ihn hat sich bei der Arbeit im Hintergrund über die Jahre einiges geändert. „Früher kamen die Anmeldungen auch spät, aber inzwischen meldet sich ein großer Teil erst nach dem offiziellen Anmeldeschluss. Das muss man als Organisator auch aushalten.“ Zum 60er der regionalen Messe haben sich der Rosentaler und seine Unterstützer etwas Besonderes einfallen lassen. „Vor allem das Rahmenprogramm haben wir deutlich ausgeweitet und auch der Vergnügungspark ist größer.“

Bereits legendär: Die Leistungsschau wird mit einer Autodrom-Fahrt der Ehrengäste eröffnet © Robert Cescutti

Das funktioniere aber nur mit der entsprechenden Unterstützung aus der Region. „Dank der Gemeinden und der Wirtschaftskammer haben wir heuer um 20 Prozent mehr Budget zur Verfügung.“ Die Stadtgemeinde Köflach habe zudem auch in der Administration und der Abwicklung von behördlichen Anträgen unterstützt und das Team vom Bau- und Wirtschaftshof hilft fleißig bei Auf- und Abbau mit. Wenn am 1. Mai um 11 Uhr die Leistungsschau mit der traditionellen Autodrom-Fahrt der Ehrengäste eröffnet ist, beginnt für Reschen tatsächlich eine etwas entspanntere Zeit. „Die Hauptarbeit findet im Vorfeld statt.“