Nach Eröffnung des neuen Kindergartens „Schwalbennest“ im Herbst 2024 blieb der frühere Kindergarten in Gaisfeld ungenutzt. Das wird sich aber noch heuer ändern, zu Beginn des Kindergartenjahres 2026/27 wird nämlich dort eine Kinderkrippe ihre Pforten öffnen.

Arbeiten starten in Kürze

In zwei Gruppen können dort insgesamt maximal 28 Kinder betreut werden, sagt Bürgermeister Lukas Vogl. „Voraussichtlich wird es eine Halbtages- und eine Ganztagesgruppe geben.“ Betreiben wird die Kinderkrippe die Krottendorf-Gaisfelder Einrichtung SozKom. Lydia Jocham wird die Krippe leiten.

Jetzt wird aber erst einmal umgebaut, Anfang Mai starten die Arbeiten. Kosten von rund 430.000 Euro hat die Gemeinde dafür veranschlagt. Finanziert wird der Umbau über eine Förderung der Abteilung 6 des Landes. „Für den Ankauf der Liegenschaft haben wir Bedarfszuweisungen vom Land bekommen“, erklärt Vogl.

„Wir werden unter anderem die Gruppenräume auf Vordermann bringen und zum Beispiel Trennwände einziehen, damit die Kinder auch Ruheräume haben“, berichtet Vogl. Auch die Küche wird vergrößert, dort soll dann zum Beispiel pädagogisches Kochen zusammen mit den Kindern stattfinden. Zudem wird es mehr Parkplätze geben. Im Garten wird die Sandkiste erneuert, außerdem werden eine Schaukel und eine Rutsche dazukommen.

Fast 50 Jahre als Kindergarten genutzt

Die Nachnutzung des Gebäudes sei der Gemeinde ein großes Anliegen, sagt Vogl. Gepachtet wurde es als Kindergarten bereits seit 1975, im Jahr darauf kam ein eingruppiger Privatkindergarten dazu. Ganze Generationen von Krottendorf-Gaisfeldern haben dort ihre Kindergartenjahre verbracht, auch Vogl selbst.

„Einerseits hat das Haus also eine lange Geschichte als Betreuungsstätte und es war uns wichtig, das Gebäude nicht leer stehen zu lassen, sondern mit den Kindern Leben ins Dorf zu bringen“, sagt Vogl. Andererseits hebt er die Lage hervor: „Die Gegend ist sehr schön, man ist direkt in der Natur und umgeben von Landwirten, das soll auch genutzt werden. Denn wir haben genug junge Familien, die Bedarf an Betreuungsplätzen haben.“