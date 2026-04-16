Es hat sich schon abgezeichnet, nun ist es leider fix: Bärnbachs Bürgermeister Jochen Bocksruker musste bei einem Elternabend am Mittwoch, 15. April, die traurige Nachricht übermitteln: Es gibt künftig einfach zu wenige Schülerinnen und Schüler für einen effizienten Unterricht in der Volksschule Afling. Die Schule muss deshalb geschlossen werden.

Am 10. Juli ist Schluss

„Dieser Schritt fiel mir wahnsinnig schwer, denn natürlich will kein Bürgermeister einen Bildungsstandort schließen. Aber es hilft nichts, die Schülerzahlen gingen zuletzt dramatisch zurück.“ Im Schuljahr 2022/2023 waren noch 47 Schüler an der Schule, im Herbst 2026 wären es aber nur noch 21 Schüler, kein einziger neuer Schüler hat sich eingeschrieben. „Es macht wenig Sinn, einen Schulstandort weiterzuführen, an dem in zwei Jahren voraussichtlich nur noch sieben Schüler unterrichtet werden.“ Mit Stichtag 10. Juli wird die Schule deshalb ihre Pforten schließen.

Jochen Bocksruker © Die Abbilderei

Die Stadtgemeinde Bärnbach als Schulerhalter hat beschlossen, dass die Kinder aus Afling künftig die Volksschule Bärnbach oder – auf Wunsch der Eltern – die Volksschule Kainach besuchen können. Die Stadtgemeinde steht dabei in engem Austausch mit Bürgermeister Bernd Gratzer aus Kainach, um die bestmögliche Lösung für die Kinder zu gewährleisten. Bocksruker sagt den betroffenen Eltern und SchülerInnen bestmögliche Unterstützung zu: „Die Kinder können wählen, ob sie zukünftig nach Kainach oder Bärnbach in die Volksschule gehen wollen. Jedenfalls wird ein Schulbus angeboten, der unbürokratisch zur Verfügung stehen wird.“ Eine außerordentliche Gemeinderatssitzung zu diesem Thema wird Ende Mai stattfinden.