Rechtzeitig zu Beginn des Kindergartenjahres konnte das „Schwalbennest“, der neue Kindergarten in Krottendorf-Gaisfeld, nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit fertiggestellt werden. Die Kinder und ihre Betreuerinnen haben den Umzug vom alten Standort gemeistert und sich bereits eingelebt. Nun wurde am Freitag, 25. Oktober, zur offiziellen Eröffnungsfeier eingeladen. Bürgermeister Lukas Vogl freute sich, zahlreiche Eltern, Kinder und Ehrengäste begrüßen zu können. „In einer Architekturzeitschrift habe ich gelesen, dass in einem Kindergarten der Raum der dritte Pädagoge ist. Unsere Kleinsten verbringen viel Zeit in diesen Räumlichkeiten, darum ist es wichtig, dass sie ideale Bedingungen vorfinden, in denen sie sich entfalten können.“