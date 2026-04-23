Ein großer Teil des menschlichen Wissens passt in jede Hosentasche, denn viele Informationen sind auf dem Smartphone jederzeit abrufbar. „Dabei vergessen wir oft, wie viele Menschen an wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten und wie sehr diese unser tägliches Leben beeinflussen“, sagt Dorothea Sauer vom Verein akzente. Sie leitet das Projekt „Wissenschaft weiter gedacht“, in dem aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Lebensrealität von Menschen in der Region in Verbindung gebracht werden. Damit wird das 2025 umgesetzte Projekt „Wissen schaffen zu Wissenschaft“ fortgesetzt.

Ziel ist die Stärkung des Vertrauens in die Wissenschaft und die Demokratie. Gerade im ländlichen Raum sei die Skepsis gegenüber Wissenschaft und Forschung weit verbreitet. „Auch das Leben in einer Demokratie ist für viele Menschen selbstverständlich geworden. Weil das Vertrauen in diese Bereiche verloren geht, wollen wir den Menschen vor Augen führen, wie wertvoll sie sind“, sagt Sauer.

Nun wurde das Projekt vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung als Best-Practice-Projekt für Wissenschafts- und Demokratievermittlung in der Erwachsenenbildung ausgewählt. Das Team von akzente wurde eingeladen, das Projekt am 6. Juli bei einer Tagung im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl vorzustellen.

Das Angebot umfasst Expertenvorträge, Workshops und Diskussionen zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Lebensmittel und Ernährung, Mobilität im ländlichen Raum, Bauen und Wohnen, Klima und Umwelt, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sowie Erziehung und Pädagogik.

Vortrag über Alltagsmedizin am 23. April

Der Bärnbacher Arzt Adrian Moser bereitet beispielsweise medizinische Themen alltagstauglich auf. Am 23. April hält er um 18 Uhr einen Vortrag zum Thema „Altersmedizin“, für den sich bereits 85 Personen angemeldet haben. „Wir merken die große Nachfrage vor allem bei Themen, die den Menschen nahe sind und sie im Alltag betreffen“, sagt Sauer. Die Reihe „Medizin zum Angreifen“ wird im Herbst fortgesetzt.

Medizin zum Anhören mit Adrian Moser

Zuvor wird Florian Krammer, der in Hirschegg-Pack aufgewachsen ist und als wissenschaftlicher Direktor des Semmelweis-Instituts arbeitet, am 10. Juli ab 18 Uhr über seine Forschungen berichten. Außerdem ist im Herbst ein weiterer Termin mit der Neurobiologin Isabella Sarto-Jackson geplant, die im April bereits in Voitsberg zu Gast war, sowie mit der Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Darüber hinaus ist im Herbst ein „Fest der Demokratie“ geplant. Alle Termine werden im Veranstaltungskalender des Bildungs- und Begegnungszentrums sowie auf der Facebook-Seite von Akzente bekanntgegeben.

Theaterstück und Podcast erfolgreich

Im Rahmen des Projekts entstand außerdem das Theaterstück „Sardinien“ des Gaststubentheaters Gößnitz. Von März bis April wurde das Stück unter der Regie von Ed. Hauswirth acht Mal aufgeführt. Aufgrund des großen Publikumszuspruchs findet am 29. Mai erneut eine Aufführung im Festsaal Rosental statt.

Auch die Reihe „Wissenschaft zum Anhören“, in der Expertinnen und Experten über ihre Forschungsbereiche sprechen, wird fortgesetzt. Der Podcast „Kopfsalat und Butterbrot“ erscheint alle zwei Wochen auf „Podigee“ sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.