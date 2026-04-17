akzente wurde vor kurzem mit der sogenannten CertNÖ-Zertifizierung ausgezeichnet – ein Siegel, das die professionelle Arbeit von Erwachsenenbildungsanbietern hinsichtlich Organisation, Bildungsplanung sowie Teilnehmerorientierung auszeichnet.

Treiber für Entwicklung und Teilhabe

„Gerade in ländlichen Regionen ist Erwachsenenbildung ein entscheidender Faktor für Chancengleichheit, persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe“, betonen die Geschäftsführerinnen von akzente, Astrid Kniendl und Elisabeth Reinthaler. „Unsere Angebote schaffen Möglichkeiten für lebenslanges Lernen direkt in der Region. Die CertNÖ-Zertifizierung ist dabei nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Auftrag: Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bildungsangebote bleibt ein zentrales Ziel von akzente.“

Das Team von akzente samt Vorstandsfrauen © Akzente

Zusätzlich unterstreicht die 2024 verliehene „Erasmus+“-Akkreditierung die internationale Ausrichtung des Vereins. Finanziert von der Europäischen Union, ermöglicht das Förderprogramm den Austausch mit europäischen Partnerorganisationen und bringt neue Impulse in die regionale Bildungsarbeit.. „Mit der Kombination aus regionaler Verankerung und europäischer Vernetzung positionieren wir uns damit als zentrale Bildungsdrehscheibe im Bezirk“, freut sich der Verein.