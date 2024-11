Am 24. November ist es so weit: Die Steirerinnen und Steirer wählen einen neuen Landtag. Im Bezirk Voitsberg können 41.458 Personen mitentscheiden, welche 48 Kandidatinnen und Kandidaten künftig im Landtag vertreten sind. Gewählt wird in vier Wahlkreisen, Voitsberg bildet gemeinsam mit Deutschlandsberg und Leibnitz den Wahlkreis 3 (Weststeiermark). In den drei Bezirken sind in Summe acht Landtagssitze zu vergeben. Sechs davon wurden 2019 über sogenannte Grundmandate gemäß der von den Parteien erstellten Reihung in den Kreiswahlvorschlägen zugeteilt. Die beiden Restmandate wurden über die Landeswahlvorschläge vergeben.