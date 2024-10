Obwohl der Einzug in den Nationalrat klar verpasst wurde, gehe die KPÖ laut der steirischen Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler gestärkt hervor. Man blicke optimistisch in Richtung Landtagswahl Ende November. In der Steiermark „haben wir nirgends ein Minus verbucht und überall dazugewonnen. Das ist eine gute Ausgangsbasis, auch für die Gemeinderatswahl im Frühjahr.“ Im Fokus habe man auch Nichtwählerinnen und -wähler.