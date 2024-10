Die ÖVP will mit weststeirischer Bürgermeisterin in den Landtag einziehen

Klaudia Stroißnig will die Lipizzanerheimat nach der Wahl am 24. November im Landtag vertreten. Als Bürgermeisterin von Geistthal-Södingberg kennt die ÖVP-Kandidatin die Bedürfnisse kleiner Landgemeinden und will ein offenes Ohr für die Bevölkerung haben.