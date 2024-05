Er ist Nebenerwerbslandwirt, Vater von vier Kindern und hat die Landwirtschaftliche Fachschule in Stainz 1974 abgeschlossen. In der Öffentlichkeit kennt man den Hallersdorfer Erwin Dirnberger vor allem als Bürgermeister von Söding-St. Johann und als Landtagsabgeordneten der ÖVP. Er gilt in vielen kommunalen Themen, wie etwa der Raumordnung, als absolute Koryphäe und hat sich auf Landesebene zu einem der wichtigsten politischen Vertreter hinter dem Landeshauptmann gemausert. Seine politische Tätigkeit auf Landesebene wird der Weststeirer heuer beenden. Bei den Landtagswahlen im Herbst wird Dirnberger nicht mehr antreten.