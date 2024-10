„Weiter-wie-bisher können wir uns nicht mehr leisten“, so Niko Swatek, Klubobmann und Spitzenkandidat der steirischen NEOS. Im Regionalwahlkreis Weststeiermark soll der am Freitag in Bad Schwanberg vorgestellte Kandidat zur Landtagswahl, Michael Silberschneider, Reformen vorantreiben und die Bezirke Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg zurück auf die Überholspur bringen.