Nach dem letzten Auswärtserfolg im Steirerderby gegen den AC Vorwärts Graz ist der KSV Söding 1986 weiter auf Erfolgskurs in der Gruppe Ost der Bundesliga 2. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in dieser Saison scheinen diese wie ausgeräumt und die Brave Hearts gewinnen wieder. Dieses Mal wurde in Lieboch ein Kantersieg mit 33:15 gegen die KG Leonding/Neufeld eingefahren.