Am kommenden Samstag, dem 31. August, startet das Team des KSV Söding in die neue Meisterschaftssaison. Die Ringer werden heuer aber nicht im Hexenkessel in Söding um Punkte kämpfen, denn der Festsaal wird gerade abgerissen. Dort wird ein Kindergarten samt einer Multifunktionshalle errichtet. Deswegen müssen die „Brave Hearts“ heuer ausweichen und die Heimkämpfe in der Veranstaltungshalle im benachbarten Lieboch austragen. Die Weststeirer treten heuer wieder in der Gruppe Ost in der zweiten Bundesliga an und wollen sich die Chance auf den Aufstieg erkämpfen.

Ligastart am 31. August

Die Heimspiele werden am 31. August (KG Wien Juniors), am 14. September (AC Vorwärts Graz), am 21. September (KG Vigaun/Abtenau) und am 2. November (KG Leonding/Abtenau) ausgetragen. Das Finale um den möglichen Aufstieg wäre für 15. November angesetzt, dafür müssen sich die Weststeirer aber erst qualifizieren. Der Kartenvorverkauf für die Heimkämpfe in Lieboch ist bereits voll im Gange, Tickets gibt es bei allen Vorstandsmitgliedern, den Trainerinnen und Trainern, den Bundesligaringern sowie online und im Büro von „Immofit your life“ Ortner in Söding. Außerdem gibt es wieder die Möglichkeit, die beliebten T-Shirts und Hoodies online zu reservieren.

Die Ringer Rex Kralik, Georg Tatzer und Maximilian Kühweider traten beim Hobbyfußballturnier des FC Balios an © Ksv Söding

Im Rahmen der Vorbereitung haben die Bundesligaringer auch die Herausforderung in anderen Sportarten gesucht. Das 4. Fußballturnier des FC Balios am Sportplatz in Sankt Johann ob Hohenburg lockte wieder zahlreiche Mannschaften aus nah und fern an. Insgesamt nahmen 14 Teams teil, darunter auch eine Mannschaft, gespickt mit drei Ringern des KSV Söding. Rex Kralik, Georg Tatzer und Maximilian Kühweider tauschten die Matte gegen den Rasen und holten mit ihrer Mannschaft den hervorragenden dritten Platz.

Legendäres Ortsteileturnier

Eine andere Gruppe des KSV Söding rund um Sebastian Windisch, Marcel Schmer-Sterf, Moritz Windisch und Roland Keusch nahm am selben Tag beim legendären Ortsteileturnier vom ESV Wikotech Pichlingerhof Söding teil. Ausgetragen wurde das traditionelle Turnier am Firmengelände der Firma Wikotech. Der Obmann Franz ‚Sam‘ Hösele sowie Vizebürgermeister Anton Wipfler gratulierten schließlich zum elften Platz.