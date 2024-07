Der damals noch genagelte Parkettboden ist schon deutlich in die Jahre gekommen und auch sonst kann der alte Festsaal Söding in vielerlei Hinsicht nicht mehr mit einer modernen Veranstaltungshalle mithalten. Noch in den Sommermonaten wird das altehrwürdige Gebäude abgerissen und macht Platz für einen Kindergarten samt Multifunktionshalle. Ein bisschen Wehmut kommt bei Ferdinand und Wolfgang Lackner schon auf, wenn sie den 1969 erbauten Saal betreten. Schließlich haben Vater und Sohn – Gründer und Obmann des Männerballetts Söding – hier schon viele legendäre Feste gefeiert. Zur Abrissparty am Freitag, 19. Juli, kehren die Mitglieder des Männerballetts nach fast fünfjähriger Pause auf die Bühne zurück.