Rekordverdächtig Kabarettfans harren 24 Stunden vor Verkaufsstart aus

Weder Ed Sheeran noch Lady Gaga treten in Söding auf, und trotzdem stellen sich die ersten Fans 24 Stunden vor Beginn des Kartenverkaufs an. Peter, Franz und Karin wollen am Sonntag, dem 11. 11. ab 11.11 Uhr Karten für das Männerballett Söding ergattern.