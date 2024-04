Das vergangene Wochenende stand in Mooskirchen ganz im Zeichen des olympischen Ringsports. Denn in der Veranstaltungshalle richtete der KSV Söding eines der wichtigsten österreichischen Nachwuchsturniere im Ringen aus. In Summe gingen rund 150 Sportlerinnen und Sportler von 17 Vereinen an den beiden Bewerbstagen an den Start.