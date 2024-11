Noch ist es schwer vorstellbar, dass auf der Baustelle am Schulplatz 5, wo derzeit nur Bagger, Container, Erd- und Schotterhügel zu sehen sind, einmal gespielt, geturnt, gerungen und gefeiert wird. Doch in den nächsten Monaten wird ein bedeutendes Projekt für die Gemeinde Söding-St. Johann Gestalt annehmen: Gegenüber der Volksschule Söding, wo bis vor Kurzem noch der altehrwürdige Festsaal stand, entsteht ein neuer viergruppiger Kindergarten samt neuer Multifunktionshalle. Am Donnerstag, 31. Oktober, wurde zur offiziellen Spatenstichfeier eingeladen, die von den Ortsmusikkapellen Söding und St. Johann ob Hohenburg musikalisch umrahmt wurde.