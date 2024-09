Ein allerletztes Mal wurde im altehrwürdigen Festsaal Söding bei der Abrissparty des Männerballetts Ende Juli gemeinsam getanzt, gesungen und gelacht. Inzwischen haben Baumaschinen den in die Jahre gekommenen Festsaal sowie das angrenzende ehemalige Rüsthaus samt Garage bereits dem Erdboden gleichgemacht. Am Donnerstag präsentierten Bürgermeister Erwin Dirnberger und die Vizebürgermeister Karin Herz und Anton Wipfler die Pläne für das frei gewordene Areal gegenüber der Volksschule Söding: In einem zweigeschossigen Gebäude sollen ein Kindergarten mit vier Gruppen und eine Mehrzweckhalle entstehen.