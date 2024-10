Södinger Ringer Wolfgang Frühwirth kämpfte bei der Veteranen-WM

Der ehemalige Staatsmeister Wolfgang Frühwirth vom KSV Söding kämpfte bei der WM in Poreč um eine Medaille. Am Samstag geht er wieder beim Auswärtskampf gegen die KG Wien Juniors in der zweiten Bundesliga auf die Matte.