Am Samstag in der Morgendämmerung machte sich eine Delegation des KSV Söding auf den Weg nach Bad Vigaun zu den österreichischen Meisterschaften der U14-Mädchen und U17-Burschen in den Stilen griechisch-römisch und Freistil auf. Mit von der Partie war auch Obfrau-Stellvertreter Horst Holzer, der wieder als Kampfrichter fungierte.