Sein Bemühen, Menschen mit mentaler Beeinträchtigung in die Mitte der Gesellschaft zu holen, ist schon in seiner Jugend begründet, erzählt Laurenz Maresch, der als Sohn einer Schuldirektorin und eines Zahnarztes in einer Siedlung in Köflach aufwuchs. „Es gab zwei oder drei Kinder mit geistiger Beeinträchtigung und Kindermund ist brutal, das weiß man. Ich habe aber immer versucht, sie beim Spielen einzubinden.“ Der Zahnarzt, der seine Ordination in Lannach betreibt und 30 Jahre lang in Graz gelebt hat, ist seit drei Jahren wieder im Bezirk Voitsberg beheimatet.