Bei der Generalversammlung von Special Olympics Österreich (SOÖ) wurde Laurenz Maresch am Freitagvormittag im Raiffeisen Sportpark Graz einstimmig als neuer Präsident gewählt. Für die kommenden drei Jahre wird er dieses Amt bekleiden. Damit tritt er in die Fußstapfen von Peter Ritter. In der Vergangenheit war Maresch bereits Vizepräsident für die Special Olympics World Winter Games 2017 und saß zudem 2018 im Vorstand von Special Olympics Österreich.