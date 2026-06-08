Ein Unwetter zog am Montagnachmittag über die Bezirke Murtal und Murau. Nach warmen Stunden begann es plötzlich heftig zu regnen, teilweise auch zu hageln. Darunter etwa in Fohnsdorf – über die Gemeinde zog heuer nicht zum ersten Mal eine starke Front. Vor rund einem Monat kam es ausgerechnet am Tag der Einsatzorganisationen in Spielberg zu einem schweren Unwetter (wir berichteten).

Eine Unwetterwarnung für Gewitter und Hagel gab es am Montag auch auf der Seite des Wetterdienstes uwz.at. Von Stadl-Predlitz im Bezirk Murau bis nach St. Marein-Feistritz im Bezirk Murtal gingen die Warnungen bis zur Stufe Rot, also der zweithöchsten Warnstufe.

Prognosen

Langsam, aber sicher, startet wieder die Unwettersaison. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Es soll laut Prognosen abkühlen und regnerisch bleiben. Vor allem am Mittwoch ist in der Region mit starkem Niederschlag zu rechnen. Zum Wochenende hin soll sich wieder öfter die Sonne blicken lassen.