Noch wortwörtlicher als in Bad Bleiberg kann etwas nicht „den Bach hinuntergehen“. Die kleine Kärntner Marktgemeinde muss wegschütten, wonach andere verzweifelt suchen. Aus dem stillgelegten Bergwerk sprudelt warmes Thermalwasser – 2800 Liter pro Minute! Bis auf zwei tapfere Kurhotels im Ort fehlt dafür jedoch die Nutzung. Das Wasser aus der offiziell anerkannten Heilquelle landet ungenutzt in der Drau.

Von 1967 bis 2014 gab es in Bad Bleiberg ein öffentliches Thermalbad. Dann hätte man die in die Jahre gekommene Anlage dringend sanieren müssen. Der Gemeinde stand das Wasser zu diesem Zeitpunkt aber schon bis zum Hals: 1993 war der mehr als 700 Jahre lang betriebene Blei- und Zinkbergbau eingestellt worden, der mehr als 2000 Menschen Beschäftigung geboten hatte.

1,5 Millionen Euro hätten die schwer gebeutelten Bleiberger trotzdem für die Sanierung des Thermalbads zusammengekratzt, um neue Arbeitsplätze im Gesundheits- und Wellnesstourismus zu schaffen. Für den Rest der Kosten, sie wurden auf fünf Millionen Euro geschätzt, bat man das Land Kärnten um Hilfe. Doch die Politiker pumpten das Steuergeld lieber in ein Konkurrenzprojekt. Allein aus dem sogenannten Zukunftsfonds flossen 7,5 Millionen Euro in den Neubau der Kärnten-Therme im nicht einmal 20 Kilometer entfernten Warmbad bei Villach.

Fass ohne Boden

Die Bleiberger gingen leer aus, während man in der Nachbargemeinde ein Fass ohne Boden öffnete. Der Landesrechnungshof sollte bei der Kärnten-Therme später eine Baukostenüberschreitung von sage und schreibe 74 Prozent feststellen. Das Public-Private-Partnership kostet die von einer absoluten SPÖ-Mehrheit regierte Stadt Villach Millionen. Um die Katastrophe zu kaschieren, greift man zu abenteuerlichen Konstruktionen und Argumenten. Meine kritischen Kollegen in der Kleinen Zeitung freuen sich, ihnen geht der Stoff nie aus.

Auch Bad Bleiberg macht wieder Schlagzeilen. „Im Unterschied zu vielen anderen Gemeinden leiden wir ja nicht unter der anderenorts immer schlimmeren Wasserknappheit“, sagt Bürgermeister Christian Hecher (Unabhängige Liste Bleiberger Tal; kurz ULB). Die Marktgemeinde bietet ihr Thermalwasser deshalb seit Mitte Mai zum Befüllen privater Pools an – es ist ja mehr als genug da. Geliefert wird es mit Tankwagen. Hecher freut sich täglich über Anfragen und Bestellungen aus ganz Österreich.

Die Neider und Kritiker sind schon da. Sie sehen den Klimaschutz in Gefahr. Und ich bereue diese Morgenpost: Jetzt wissen alle, dass das Bleiberger Thermalwasser schon seit vielen Jahren in die Drau fließt. Was macht das mit den armen Fischen? Wie kann das ohne Umweltverträglichkeitsprüfung sein?

Die Antwort kommt – wie das Thermalwasser – aus der Tiefe. Die Traditionen der Bleiberger rund um den Bergbau zählen seit 2010 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Dazu gehört die Barbarafeier im Dezember im stillgelegten Bergwerk. Es ist schon einige Jahre her, als der vom Bergmännischen Kulturverein Bad Bleiberg gestellte Festredner dabei eine klare Botschaft an eine gewisse Greta Thunberg richtete, die damals gerade über Social Media zu Klimastreiks aufrief: „Ohne Bergbau kein Handy.“

In einem Smartphone stecken je nach Modell 30 bis 70 Elemente aus Bergwerken rund um den Globus. Das gilt übrigens noch immer. Und – mit mehr oder weniger Metallen bzw. seltenen Erden – auch für Fahrräder, E-Autos, PV-Anlagen, Windräder etc.

Thermenteich geplant

Zurück nach Bleiberg, wo der unbeugsame Bürgermeister jetzt einen ganzjährigen Thermalteich mit einem angeschlossenen Badehaus für Einheimische und Touristen plant – Wasser ist ja genug da. Derzeit sucht man nach Partnern für das österreichweit einzigartige Projekt. Das Geschäft mit den Pools wird die Investition nicht alleine tragen. Vielleicht erinnert sich die öffentliche Hand in Kärnten ja an ihre Fehlentscheidung mit der Therme und rückt eine Entschädigung heraus.

Bis heute begegnet man einander in Bad Bleiberg – egal ob privat, an der Hotelrezeption, in der Schule, beim Spar oder im Schaubergwerk Terra Mystica – mit „Glück auf“. Der traditionelle Bergmannsgruß steht für die Hoffnung auf reiche Erzfunde und die sichere Rückkehr der Knappen aus den Tiefen des Berges ans Tageslicht. In diesem Sinne und ganz besonders nach Bad Bleiberg: Glück auf!