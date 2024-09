Wer regelmäßig ORF Steiermark, ORF III oder ATV aufdreht, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit schon TV-Bilder gesehen, die der Weststeirer Manuel Mellacher eingefangen hat. „Die Aufträge im Kerngeschäft kommen 50 Prozent von Unternehmen, 50 Prozent vom Fernsehen“, erzählt Mellacher, der gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert hat. Nicht der einzige Runde im heurigen Jahr: Denn die locustmedia Filmproduktion mit Sitz in Söding-St. Johann und Büro in Graz gründete er vor zehn Jahren. Neun fixe Mitarbeiter hat Mellacher angestellt, dazu je nach Bedarf Freelancer. „250 bis 300 Tage bin ich hinter der Kamera, die restliche Zeit geht für Büroarbeit drauf. Es gibt Monate, da bin ich nur vier bis fünf Tage in meiner Wohnung.“