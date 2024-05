Wenn am Donnerstag die Fernsehdokumentation „Steirischer Almsommer in der Lipizzanerheimat“ im TV zu sehen ist, dann haben Wolfgang Scherz, Manuel Mellacher und Martin Steffens allen Grund, anzustoßen. Diese Reportage wird nach der 3Sat-Premiere am Montag (27. Mai) nämlich auch im Bayrischen Rundfunk zu sehen sein, und ist damit eines von vielen Beispielen dafür, dass die Weststeiermark weit über die Landesgrenzen hinaus filmisch in den Fokus rückt.