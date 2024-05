Roter Teppich, eine aufwändige Bühnenshow und Spannung in der Luft: Mit einem Hauch von Hollywood ging am Mittwochabend die erste „Stars of Styria“-Verleihung im Jahr 2024 über die Bühne. In der Mehrzweckhalle beim JUFA in Maria Lankowitz bei Hotelchefin Monika Heinrich wurden jene Lehrlinge, die ihre LAP im vergangenen Jahr mit Auszeichnung abgeschlossen haben, und deren Ausbildungsbetriebe sowie die neuen Meisterinnen und Meister, die ebenfalls ihre Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen haben, aus dem Bezirk Voitsberg geehrt.