Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld zu einem Brandeinsatz alarmiert. Gegen 18.30 Uhr geriet ein beim ehemaligen Gasthaus Gasslmühle abgestellter Anhänger in Brand. Der Besitzer des Anhängers war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht vor Ort und traf erst im Laufe des Einsatzes ein. Die Kameraden der drei Feuerwehren Gaisfeld, Krottendorf und Krems konnten das Feuer löschen. „Es war schwierig, zum Brand vorzudringen, da der Anhänger verbaut war“, berichtet HBI Alexander Gössler, Kommandant der FF Gaisfeld.

Ein Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Brandes nicht mit dem Anhänger verbunden, die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach mehr als einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Motorradfahrer schwer verletzt

Ebenfalls am Montag kam ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg war gegen 23 Uhr mit seinem Motorrad auf der Moosing-Bahn in Moosing in Fahrtrichtung Söding unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz geflogen.