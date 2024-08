Vergangene Woche kam es zu einer besonders unrühmlichen Tat im Bezirk Voitsberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 23. August, drangen Einbrecher ins Rüsthaus der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Bärnbach ein. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie das Feuerwehrhaus nach Bargeld, brachen Tresor und Handkassa auf und hinterließen einen beträchtlichen Schaden. „Über 2000 Euro wurden gestohlen, der Sachschaden ist nicht mitgerechnet“, sagt OBI Michael Witreich, stellvertretender Kommandant der FF Bärnbach.

Wie sich jemand zu einer solchen Tat hinreißen lassen konnte, ist für die Kameraden unbegreiflich. „Wir sind sehr verärgert, dass jemand so dreist ist und eine freiwillige Einsatzorganisation bestiehlt“, so Witreich. In der Vergangenheit habe es keine derartigen Vorfälle gegeben. Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.