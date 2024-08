Nach zahlreichen Ausbildungseinheiten im Bereich Waldbrandbekämpfung zwischen Mai und Juli organisierte ABI Bernhard Haller am 18. August eine Waldbrandübung für den Katastrophenhilfsdienst (KHD) im Bereich Voitsberg. Die Übungsannahme: Im Einsatzgebiet Maria Lankowitz in Hochgößnitz ist in den Abendstunden des 17. August ein Waldbrand ausgebrochen. Einsatzleiter HBI Harald Sorger verständigte den Bereichskommandanten Landesbranddirektor-Stellvertreter Christian Leitgeb, dass um Unterstützung vom KHD-Waldbrandzug Voitsberg gebeten wird. KHD-Kommandant Klaus Gehr wird über die Lage informiert und macht sich noch am selben Abend mit Haller, dem Zugskommandanten für Waldbrand, auf den Weg, um ein aktuelles Lagebild zu erstellen.