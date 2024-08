An Zufall glaubt man bei der Freiwilligen Feuerwehr Krottendorf nicht. Zu sehr ähnelt der Einsatz vom vergangenen Sonntag dem vor genau einem Jahr: Damals geriet die Thujenhecke neben einem Wohnhaus in Krottendorf-Gaisfeld in Brand – ausgerechnet während des Dorffests der FF Krottendorf (wir berichteten). Beim diesjährigen Dorffest wiederholte sich der Vorfall. Wieder wurde die FF Krottendorf kurz nach Mitternacht alarmiert, weil dieselbe Hecke brannte.