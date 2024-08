Ein Zimmerbrand im ehemaligen Gasthaus „Packerhöhe“, der sich rasch auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hat und eine vermisste Person in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses: So lautete das Szenario der Abschnittsübung der Feuerwehren am Abend des 16. August in Hirschegg-Pack. Bei der Übung des Abschnitts 4 wurden die Feuerwehren Edelschrott, Hirschegg, Modriach, Pack und St. Martin von den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Preitenegg aus Kärnten, dem Drohnenteam des BFV Voitsberg, einem Team des Einsatzunterstützungsfahrzeugs sowie einem Rettungswagen des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach unterstützt.